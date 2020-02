Tragedia sulla provincia tra Bisceglie e Corato. Un giovane biscegliese di 30 anni, Francesco di Molfetta, è morto carbonizzata in seguito all’impatto tra la sua utilitaria e un’autocisterna che trasportava vino.



L’auto del giovane ha preso fuoco dopo la collisione e per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’autocisterna è rimasto illeso.



Sul posto sono giunti i Carabinieri di Bisceglie, la Polizia Locale che si stanno occupando dei rilievi per capire la dinamica dell’incidente. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e gli uomini del 118.



La provinciale al momento dei soccorsi è rimasta chiusa al traffico.