“Nonno dolce”, il randagio amatissimo tra i residenti di Andria nella zona di via Castel del Monte, è stato ritrovato senza vita con la gola tagliata. Una fine orrenda per opera di una mano crudele e malvagia. La notizia, diffusa da un post facebook con tanto di foto, ha provocato grande rabbia e indignazione non solo tra gli amanti degli animali.

Salvato già una volta in passato, grazie alle amorevoli cure dei volontari, soprannominato così per via del suo carattere, era solito sostare nei pressi di un supermercato, l’auspicio adesso che grazie all riprese di qualche telecamera si possa risalire all’autore dell’orribile gesto.