La forza del vento non risparmia nessuno. Le forti di raffiche di vento, che da ieri stanno soffiando su tutta la regione, hanno causato diversi disagi in tutte le città.

A Bari, soprattutto in zona lungomare, uno dei dehoor posti all’esterno di un locale è crollato ieri mattina rompendosi in mille pezzi. Stessa sorte per alcune strutture in legno presenti nella ridente Cisternino. Il vento non ha risparmiato neanche il mare. La forza delle onde che si sono abbattute sulla scogliera di Polignano è stata immortalata ieri sera dalla macchina fotografica di Giuseppe Catalano.

Continua l’allerta meteo anche nella giornata dell’Epifania. La Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore arancione in parte della Puglia centrale, gialla invece nelle altre zone. Previste anche mareggiate su tutte le coste. Già da questa mattina parte del lungomare di Bari è stato inondato dal mare impetuoso.

