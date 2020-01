Una notte intera ci è voluta per estrarre dalle lamiere i corpi di due persone rimaste uccise in un incidente stradale accaduto ieri sera sulla ss90 tra Foggia e Orsara di Puglia.

Dai primi dati pare che uno dei due cadaveri appartenga a un cittadino straniero di origini marocchine di circa 40 anni. Per l’altra vittima i dati sono ancora in fase di accertamento in quanto non possedeva documenti, ma pare si tratti di un marocchino 50enne.

Stando a quanto si apprende, lo scontro è avvenuto tra l’utilitaria in cui viaggiavano i due cittadini stranieri e un pullman di linea delle Ferrovie del Gargano. Nell’incidente l’auto è rimasta incastrata tra il mezzo pesante e un muretto.