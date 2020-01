Denutriti e mal ridotti. Tre dei cani tenuti in condizioni pessime presso il canile di San Giovanni Rotondo, gestito da Mapia, sono stati sequestrati grazie all’intervento dell’Enpa Puglia. I due esposti presentati dall’ente hanno portato all’intervento dei carabinieri del gruppo forestale il 18 novembre scorso.

“Una condizione di sovraffollamento a cui bisogna porre rimedio – scrive l’Ente Nazionale della Protezione Animali -. È stato individuato il canile di Apricena per lo spostamento di circa 80 cani entro il 16 gennaio”.

“Nel frattempo – continua l’Enpa – stiamo cercando di farli adottare per evitare che vengano trasferiti. Tra l’altro Mapia aveva iniziato lo spostamento illegittimamente presso alcuni canili di Bari, il 7 maggio infatti seguimmo un furgone con all’interno 4 cani portati da San Giovanni Rotondo al capoluogo. All’epoca abbiamo contattato l’Asl e i forestali, ma pare che per loro non ci fossero problemi. Vogliamo giustizia e vogliamo che i cani detenuti da Mapia abbiano la possibilità di trovare casa”.

“Chiediamo ai sindaci di San Giovanni Rotondo, Bari, Laterza e Putignano di dare la possibilità ai volontari di entrare nei canili e far adottare i cani. Chiediamo – conclude l’ente – che vengano rispettate norme igieniche e standard minimi di benessere degli animali, chiediamo che questo schifo finisca. A breve partirà una pec da Enpa Puglia per chiedere accesso e chiarimenti in merito ai canili”.

1 di 4