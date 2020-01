La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per il reato di omicidio colposo riguardo il decesso di Carmelo Cammisa, il 52enne originario di Noci, ma residente a Brindisi, morto all’ospedale Perrino la notte di San Silvestro. Il 10 gennaio, il medico legale nominato dalla Procura di Brindisi, Domenico Urso, ha effettuato l’autopsia sul corpo del 52enne.

L’uomo, stando a una prima ricostruzione, si era recato al pronto soccorso dell’ospedale il 29 dicembre sera per una paralisi momentanea. I due medici però, dopo un consulto lo avrebbero dimesso. Nella serata del 31 il 52enne si è ripresentato al Perrino per il riacutizzarsi del problema. Purtroppo per l’uomo, nel cuore della notte ha perso i sensi e dopo poco è morto.

I familiari hanno sporto denuncia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Subito dopo la fine dell’autopsia il corpo è stato restituito ai familiari. Il medico legale ha 60 giorni per depositare i risultati dell’esame autoptico.