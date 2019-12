Tutti tarantini, tutti addetti alla sicurezza di ritorno a casa dopo il lavoro in un locale la notte di Natale. Lo schianto, avvenuto all’alba di Santo Stefano in Basilicata, lungo il Fondovalle dell’Agri, a Montalbano Jonico, è costato la vita al 62enne Angelo Palmisano, a quanto pare seduto sul sedile del passeggero anteriore.

La collega Stefania Petani, 47 anni, è ricoverata in coma all’ospedale di Potenza, dov’è stata trasportata in elicottero. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Feriti, ma non sono in pericolo di vita, gli altri tre occupanti del mezzo.

Il guardrail ha trafitto l’auto e per Palmisano non c’è stato scampo. Lo schianto potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno, ma saranno le indagini in corso a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sotto shock tutto il mondo della sicurezza. “Siamo rimasti colpiti – spiega Michele Bruno, responsabile barese della F.I.F.A. Security -. Angelo ha lavorato per tanto tempo con noi prima di andare a dirigere un’altra agenzia. Stefania, invece, è una nostra validissima collega, sempre pronta e preparata. Alle famiglie dei colleghi coinvolti nell’incidente va la nostra vicinanza. Nel caso di Stefania speriamo tutti possa riuscire a recuperare. La aspettiamo a braccia aperte”.