Non ce l’ha fatta la piccola di 4 anni, Aurora Andrisano di Francavilla Fontana, ricoverata all’Ospedale Maggiore di Bologna con la madre 32enne e la sorellina di 14 anni. Le tre erano a bordo di una Fiat Punto che lunedì sera è finita in un fosso sulla strada provinciale da San Vitale Ovest.

A causa dell’impatto violento, le tre sono state trasportate d’urgenza in elicottero al pronto soccorso del Maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. La piccola è morta ieri mattina, mentre la 32enne e la ragazza di 14 anni sono ancora ricoverate in ospedale. Per loro due la prognosi è ancora riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.