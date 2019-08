Un tragico incidente è accaduto sulla statale 379 in località Torre Canne. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118.

Secondo una prima ricostruzione un camionista di 34 anni era sceso dal suo tir per cambiare una gomma, quando è stato travolto da un’auto. Per il 34enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale.

Il traffico, in direzione Brindisi, ha subito dei forti rallentamenti in seguito alla chiusura temporanea di una delle corsie della statale. Per ripristinare l’intero flusso stradale è intervenuto personale dell’Anas (Gruppo Fs Italiane).