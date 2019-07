Prima di tutto il decoro, la buona educazione e la convivenza civile, poi i metodi fai da te contro l’afa e la calura. A Margherita di Savoia è vietato girare a torso nudo o indossando solo il costume da bagno, nonché entrare così poco vestiti nei negozi. Lo ha deciso il sindaco, Bernardo Lodisposto, prorogando un’ordinanza che in effetti vige già dallo scorso anno.

Non si tratta di una novità, dunque, già adottata da altri Comuni, sebbene prevalentemente nel nord Italia. Del resto, per combattere gli effetti delle alte temperature stagionali, che non giustificano il fatto di girare in abiti discinti, ci si può sempre dotate di un efficace ventilatore a batterie come quello avvistato nel quartiere Madonnella, a Bari.