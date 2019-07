Paura per sei ragazzi, tra i 12 e i 13 anni, ieri sera a Cerignola. In via Tiro a Segno, nei pressi del bowling, i ragazzi sono stati investiti da una Fiat Punto. Il conducente, un ragazzo di 26 anni, si è fermato per allertare i soccorsi.

Il 26enne ha dichiarato di non aver visto i ragazzi a causa della strada buia. Dei sei ragazzini investiti, uno risulta essere particolarmente grave ed è stato trasportato dall’ospedale di Cerignola agli Ospedali Riuniti; gli altri sono stati trasferiti negli ospedali di Barletta, Foggia, San Giovanni Rotondo e Cerignola.Per tutti gli altri si tratterebbe di codici meno gravi.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, è intervenuta la polizia locale. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per illuminare la zona di intervento.