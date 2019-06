Domenica del tutto inedita sotto il profilo metereologico nel Salento, a Taranto, Brindisi e Lecce, dove sulle strade sono caduti decine e decine di centimetri di ghiaccio.

Pesanti disagi alla circolazione, per esempio sulla provinciale Lecce-Maglie, dove il traffico è stato bloccato e in alcuni comuni, come Sternatia, Poggiardo, Maruggio, Campomarino. Agricoltura in ginocchio. Danni ai vigneti di Negroamaro, già compromessi in altre zone a causa della grandinata del 6 maggio scorso.

La conta dei danni è iniziata dopo almeno un’ora di pioggia battente, che ha finito per creare diversi allagamenti. Sui social video e fotografie sono diventati virali. Per liberare le strade è stato necessario l’impiego delle pale mecchaniche.

