Questa mattina sulla SS16bis un trattore si è ribaltato a causa di un incidente tra le uscite Barberini e Barletta Ovest in direzione Foggia.

Il mezzo agricolo si è ribaltato sulla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento: l’uomo alla guida, un agricoltore di 43 anni, è morto sul colpo. Traffico bloccato per consentire i rilievi. Sul posto carabinieri e 118.