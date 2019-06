Durante un servizio finalizzato a reprimere e contrastare i reati in materia di stupefacenti, ad Andria i Carabinieri hanno operato una perquisizione in un garage del centro cittadino, dove poco prima avevano visto entrare e uscire con fare circospetto, una persona. I militari, dopo aver pedinato per qualche centinaio di metri il sospettato, lo hanno fermato e sottoposto a un accurato controllo.

Nel corso di tale verifica S.A., 37enne pregiudicato del luogo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, sul conto delle quali si è rifiutato di fornire valide spiegazioni. Gli approfondimenti sono così stati estesi al garage da dove S.A. era stato visto uscire furtivamente.

All’interno i Carabinieri hanno trovato circa 15 chili di hashish, divisi in 142 panetti; 1 chilo di Cocaina, 1 chilo di Marijuana, 700 grammi di eroina, nonché una macchina per sottovuoto e materiale vario per il confezionamento. Sempre nello stesso locale hanno rinvenuto anche 150 cartucce cal.12 opportunamente occultate, nonché 3,5 chili circa di tritolo, diviso in diversi contenitori, completi di miccia e detonatore innescati. Uno degli ordigni esplosivi, in particolare, del peso di circa 1,5 chili, era costituito da tritolo in polvere mescolato a viti e bulloni.

Il rinvenimento dell’esplosivo estremamente pericoloso ha richiesto l’intervento degli

artificieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Bari, che hanno disinnescato gli ordigni ed a posti in sicurezza.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, S.A. è stato arrestato per

detenzione illegale di materiali esplodenti e munizioni, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, associato alla locale Casa Circondariale.