I Finanzieri della Compagnia di Barletta, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a sequestro circa 110 chilogrammi di marijuana.

In particolare, in una zona periferica della città, un soggetto alla guida di un’autovettura di piccola cilindrata, alla vista di una pattuglia di finanzieri, si è dato alla fuga per sottrarsi all’eventuale controllo. Il conducente non è riuscito nel suo intento ed è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

La perquisizione del mezzo ha permesso alle Fiamme Gialle di rinvenire, occultati all’interno dell’abitacolo, 10 bustoni di plastica contenenti la droga per un peso complessivo di oltre un quintale. L’uomo,il barlettano N.G. di 38 anni, incensurato, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.