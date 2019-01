Centottanta comuni pugliesi, al di sotto dei 20mila abitanti, riceveranno un contributo statale per le opere di messa in sicurezza di scuole, strada, edifici pubblici e patrimonio comunale. In totale per i piccoli comuni della Regione saranno stanziati oltre 14 milioni di euro partendo da un massimo di 100mila euro a un minimo di 40mila euro per comune.

La cifra totale sbloccata dal titolare del Viminale è di circa 400 milioni di euro e, proprio in queste ore a tutti i comuni italiani, sta arrivando una lettera dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Sul sito del ministero dell’Interno sono disponibili le faq, che intendono chiarire alcuni aspetti del provvedimento. Il ministero ha attivato anche una mail dedicata (faq.decreto2019@interno.it) per raccogliere eventuali domande e integrare le risposte.

“L’obiettivo è promuovere investimenti per dare una mano concreta alle comunità locali, con un impulso alle economie del territorio, dopo anni di tagli e sacrifici. Finalmente – scrivono in una nota i parlamentari della Lega Sasso, Tateo e Marti – i sindaci potranno avere risorse a disposizione per migliorare la vita delle proprie comunità e dopo lo sblocco dell’utilizzo dei fondi da parte dei Comuni virtuosi di ottobre arriva un’altra mano importante ai territori con questi finanziamenti. Con la Lega al Governo ancora una volta grazie a Matteo Salvini possiamo dire di essere passati dalle parole ai fatti”.

La lista dei Comuni che riceveranno i contributi statali dal Viminale.

100.000 euro: Adelfia, Alberobello, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Grumo, Locorotondo, Noci, Polignano, Rutigliano, Turi, Valenzano, Carovigno, Ceglie Messapica, Latiano, Oria, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Apricena, Monte Sant’Angelo, Orta Nova, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Torremaggiore, Vieste, Campi Salentina, Carmiano, Cavallino, Galatone, Leverano, Lizzanello, Maglie, Matino, Monteroni di Lecce, Racale, Squinzano, Surbo, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Tricase, Ugento, Veglie, Castellaneta, Crispiano, Laterza, Mottola, Palagiano, Pulsano, San Giorgio Ionico, Sava, Statte, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

70.000 euro: Cellamare, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Toritto, Cellino San Marco, Erchie, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torchiarolo, Villa Castelli, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Carapelle, Lesina, Mattinata, San Paolo di Civitate, Stornara, Stornarella, Troia, Vico del Gargano, Alessano, Alezio, Alliste, Aradeo, Calimera, Castrignano del Capo, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cutrofiano, Guagnano, Lequile, Martano, Melendugno, Melissano, Neviano, Novoli, Otranto, Parabita, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Ruffano, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Scorrano, Soleto, Tuglie, Vernole, Avetrana, Carosino, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Monteiasi, Palagianello, San Marzano di San Giuseppe, Minervino Murge, Spinazzola.

50.000 euro: Binetto, Accadia, Biccari, Bovino, Candela, Carpino, Cstelluccio dei Sauri, Deliceto, Ischitella, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Serracapriola, Zapponeta, Acquarica del Capo, Andrano, Arnesano, Botrugno, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano De Greci, castro, Cursi, Diso, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Salve, San Cassiano, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Sogliano Cavour, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Tiggiano, Uggiano la Chiesa, Faggiano, Montemesola, Monteparano, Torricella.

40.000 euro: Poggiorsini, Alberona, Anzano di Puglia, Carlatino, Csalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Isole Tremiti, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Sant’Agata di Puglia, Volturara Appula, Volturino, Bagnolo del Salento, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Martignano, Palmariggi, Patù, Sanarica, Seclì, Surano, Zollino, Roccaforzata.