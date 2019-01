Spara con un fucile alla moglie e si suicida. La tragedia è accaduto a Carovigno, in provincia di Brindisi. Le cause del folle gesto non sono ancora chiare, ma dai primi rilievi pare che l’uomo abbia puntato prima l’arma contro la donna facendo fuoco e credendo fosse morta si è suicidato puntando il fucile contro di se. La donna è ancora in vita, ma in condizioni gravissime ed è ricoverata nel presidio ospedaliero di Ostuni.

