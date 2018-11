Barletta, zona industriale. È il primo pomeriggio. Due pluripregiudicati a bordo di una ord Mondeo prendono di mira una Skoda nuova di pacco. Rompono il vetro ed in pochi secondi l’auto è pronta per essere rubata. L’azione, però, è disturbata dalla Volante. Ne nasce un folle inseguimento per le vie di Barletta, in cui più volte l’auto della Polizia viene speronata

Il mezzo dei malviventi si dirige ad altissima velocità verso Trani, inseguito dalla Polizia. La nota radio giunge anche agli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, giunti da Bari per dar manforte al Commissariato.

Insieme ai colleghi di Trani intercettano I due soggetti che, a piedi, tentano la fuga fra le campagne. Anche qui un roccambolesco inseguimento, tra vigneti ed alberi d’ulivo. La fuga dei ladri ha fine all’interno di un casolare, dove i due, un 35enne e un 40enne di Andria, speravano di nascondersi.

Recuperata sia la macchina oggetto di furto sia l’autovettura utilizzata per compiere il reato, oltre ad alcune centraline codificate per riuscire a mettere in moto i mezzi oltre a numerosissimi attrezzi atti allo scasso.