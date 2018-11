Il 58enne Michele Russi, detto “Coccione”, con numerosi precedenti penali soprattutto nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato ucciso questa mattina a San Severo mentre si trovava nei pressi di un barbiere in via Terranova. Per ucciderlo sono stati esplosi oltre 50 colpi. Nell’agguato sono rimaste ferite altre due persone, il genero della vittima ed un dipendente del parrucchiere per uomo. Zio di Francesco Paolo Russi, 36enne ucciso il 25 agosto 2018 in via Castelnuovo a San Severo, l’omicidio di Russi è il terzo dell’anno avvenuto nel comune foggiano, il dodicesimo in Provincia di Foggia.

