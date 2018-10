Ottime notizie per i fan della band salentina, Negramaro. Il chitarrista, Lele Spedicato, è stato finalmente dimesso dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce, in cui era ricoverato dal 17 settembre per colpa di una emorragia cerebrale che l’aveva colto nella sua villa nel Salento. Lele, in queste ore, è stato trasferito in un centro specializzato per un percorso di riabilitazione e recupero.

Visto le ottime notizie, i Negramaro quest’oggi hanno riprogrammato le date del tour che partirà a febbraio 2019. Per chi avesse già comprato i biglietti, questi varranno per le nuove date nelle rispettive città. Il tour ripartirà a febbraio da Rimini (data “zero”), per poi fare tappa a Mantova, Padova, Conegliano, Torino, Bologna e Milano, trasferirsi a marzo a Firenze, Roma, Caserta, Eboli, Bari, Reggio Calabria e concludersi ad Acireale. In Puglia la band arriverà il 13 e 14 marzo, al PalaFlorio di Bari.