Terremoto giudiziario questa mattina a Lecce, la Guardia di Finanza ha infatti arrestato ex amministratori comunali, consiglieri comunali, alcuni ancora in carica, e vari dirigenti del Comune, 46 in tutto le persone che risultano indagate a vario titolo accusate per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, abuso d’ufficio e falso ideologico. Gli arresti sono stati richiesti dai Pm Massimiliano Carducci e Roberta Licci., l’inchiesta riguarda uno scambio di voti elettorali ottenuti in cambio dell’assegnazione di alloggi popolari.

Ai domiciliari sono finiti l’ex assessore oggi consigliere comunale Attilio Monosi, il consigliere comunale Antonio Torricelli, l’ex assessore della giunta Perrone oggi consigliere comunale Luca Pasqualini, il dirigente del Comune Lillino Gorgoni e il 27enne Andrea Santoro, leccese.

Misura dell’interdittiva invece per i dirigenti e funzionari Piera Perulli, Giovanni Puce, Paolo Rollo e Luisa Fracasso, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Indagato per per abuso di ufficio, falso e tentato peculato il parlamentare della Lega Roberto Marti, assessore alla Casa all’epoca dei fatti. Tra gli indagati spicca anche il nome di Ilaria Decimo, presidente per la Puglia della Croce Rossa Italiana.

Questo l’elenco completo di tutti gli indagati:

Roberto Marti di Lecce; Attilio Monosi, di Lecce; Luca Pasqualini, di Lecce;Antonio Torricelli, di Lecce; Giuseppe Naccarelli, di Lecce; Paolo Rollo, di Lecce; Monia Gaetani, di Lecce; Monica Durante, di Lecce; Diego Monaco, di Lecce; Vanessa Tornese, di Lecce; Rosario D’Elia, di Lecce; Serena Cervelli, di Lecce; Douglas Durante, di Lecce; Antonio Briganti, di Lecce; Luisa Martina, di Lecce; Barbara Cazzella, di Lecce; Piera Perulli, di Lecce; Sergio De Salvatore, di Lecce; Francesca Sansò, di Lecce; Ilaria Decimo, di Lecce; Laura Panzera, di Lecce; Nunzia Brandi, di Lecce; Andrea Mello, di Lecce; Vincenzo Raho, di Lecce; Giovanni Bene, di Lecce; Guido Raffaele, di Lecce; Nicola Pinto, di Lecce; Angelica Camassa, di Lecce; Cristian Elia, di Lecce; Gessyca Palazzo, di Lecce; Guseppe Nicoletti, di Lecce; Umberto Nicoetti, di Lecce; Andrea Santoro, di Lecce; Salvatore Rizzo, di Lecce; Roberta Murra, di Lecce; Fabio Freuli, di Lecce; Stefano Armenta, di Lecce; Giovanni Puce, di Maglie; Pasquale Gorgoni, di Cutrofiano; Damiano D’Autiia, di Casarano; Vincenzo Specchia, di Galatina; Raffaele Liccardi, di Lizzanello; Luisa Fracasso, di Galatina; Amedeo Scialpi, di Manduria; Piergiovanni Miggiano, di Minervino; Sergio Marti, di Melendugno; Nicolina Pulimento, di Corigliano d’Otranto.