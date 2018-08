Fuggi fuggi generale in questi minuti sul litorale di Ostuni, la Capitaneria di Porto ha infatti diramato un avviso a tutte le concessioni della zona di Rosa Marina e Villanova intimando di evacuare immediatamente le spiagge. È infatti in arrivo una tromba d’aria, ragion per cui tutti quanti devono mettersi tutti quanti velocemente al sicuro portando al riparo. Le foto in arrivate non lasciano presagire nulla di buono.

