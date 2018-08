Un 31enne cittadino marocchino senza tetto è stato fermato dai Carabinieri di Castellaneta Marina per violenza sessuale aggravata su minore, l’uomo ha tentato di baciare una ragazza di 17 anni, palpeggiandole le parti intime. Il 31enne avrebbe cercato di approfittare dello stato di ebrezza della vittima probabilmente per consumare un rapporto sessuale, ma per fortuna è intervenuto il fidanzato della vittima che lo ha colpito alla testa con una bottiglia, facendolo scappare.

Rintracciato al pronto soccorso dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, arrivato in ambulanza, è risultato irregolare in Italia, senza documenti e già destinatario di un ordine di espulsione emesso dalla questura di Palermo. Ora si trova in carcere a Taranto, sottoposto a fermi poiché indiziato di delitto.