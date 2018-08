Miss Italia, il famoso concorso di Patrizia Miriglani, con una formale diffida legale ha chiesto lo stop immediato della “finalissima di Futura Miss Italia” in programma questa sera nella tenuta di Al Bano a Cellino San Marco. Secondo il legale c’è stata un’indebita appropriazione del marchio, con manifesto illecito concorrenziale.

Sulla locandina in cui è pubblicizzato l’evento c’è la scritta «Finalissima Futura Miss Italia, XI concorso nazionale». In più sotto la scritta “premio alla carriera” ci sono le foto di Katia Ricciarelli e Michele Placido in più, al centro, quella di Al Bano. Il cantante, in questi giorni a Maiorca, è stato contatto dall’ANSA e si è ritenuto estraneo ai fatti. “Hanno anche utilizzato una mia foto impropriamente e per questo ho fatto le mie rimostranze”.

Il manager di Casa Carrisi, Oliver Verbeelen, ha aggiunto che la serata è per il momento stata confermata nella sala ricevimenti a bordo piscina. “La Ac production che gestisce l’immagine e gli impegni di Al Bano – continua – non è stata interpellata”.

Il legale di Miss Italia, Enzo Larocca, ha scritto: «Per conto della Miss Italia srl, titolare esclusiva del logo marchio registrato e di ogni altro marchio, logo, segno e diritto relativo alla manifestazione spettacolo ‘Concorso Nazionale Miss Italia’, rileva che sulla locandina dell’evento la denominazione del concorso figura suddivisa su due righe in colonna, la prima recante il termine ‘Futura’ e la seconda la locuzione ‘Miss Italia’ stampata in caratteri di corpo pressoché doppio rispetto a ‘Futura’, così da presentarsi di primaria e più immediata percezione da parte del lettore». Una trovata quindi che può generare confusione.

Per queste ragioni c’è stata la formale diffida e cessare l’utilizzo del marchio “Miss Italia” e ritirare dalla circolazione qualsiasi materiale pubblicitario o informativo. “Nel caso di immediata ottemperanza, si procederà in sede legale”.