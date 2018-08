Il maltempo che da ieri si è abbattuto a macchia di leopardo su tutta la Puglia non ha fatto mancare i soliti disagi. L’emergenza è scattata ad esempio su Rodi Garganico dopo che i forti temporali hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi.

In particolare le precipitazioni hanno interessato la zona di Lido del Sole, dove sono stati fatti evacuare alcuni campeggi a causa del pericoloso livello raggiunto dall’acqua e la litoranea. Le immagini raccontano le preoccupazioni di chi ha vissuto in prima persona allagamenti e raffiche di vento. L’acqua scorre veloce e sommerge strade e marciapiedi, le auto camminano a passo d’uomo.

Sono in corso alcuni interventi per sbloccare la provinciale 51 bis, invasa da fango e detriti, e alcune strade secondarie che collegano diverse località balneari al Comune di San Nicandro Garganico. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Trani, dove solo nella mattinata è tornato il sereno. L’estate è agli sgoccioli, non vi è alcun dubbio.