Incidente stradale questa mattina sulla A14 all’altezza di Bisceglie. Per cause in via di definizione, una macchina che procedeva verso Pescara si è ribaltata, finendo la sa corsa a teta in giù. A bordo una donna miracolata, uscita illesa grazie al fatto che indossava la cintura di sicurezza secondo e uscita da sola dall’abitacolo, almeno stando a quanto ha riferito lei stessa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che l’hanno trasportata per accertamenti all’ospedale di Barletta. A gestire la circolazione, scorrevole sebbene la inevitabile formazione di una coda data la presenza della macchina al centro della carreggiata, gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas.

