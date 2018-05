Brutta disavventura per tre turiste originarie di Pisa in vacanza in Puglia. Le donne avevano scelto Palo del Colle per un veloce pernottamento prima di continuare il loro viaggio, ma al risveglio hanno avuto una brutta sorpresa: la loro auto era stata rubata.

Il mezzo, una utilitaria presa a noleggio, era stato parcheggiato la sera prima nelle vicinanze del bed and breakfast dove soggiornavano. Lo stesso proprietario della struttura ha poi accompagnato le turiste alla stazione ferroviaria.

Le turiste hanno sporto denuncia ai Carabinieri della locale stazione: nonostante la loro disavventura, hanno trovato ugualmente il modo di complimentarsi sia per la bellezza del paese, sia per la professionalità e collaborazione dei militari.

Un episodio simile era purtroppo capitato alcuni mesi fa in un Comune vicino, Bitritto, dove alcuni turisti slovacchi avevano trovano la propria auto depredata e senza pneumatici.