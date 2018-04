Nel pomeriggio di ieri a Trani, la Polizia di Stato ha arrestato Romaneli Salvatore, 37enne, e Zaccaro Sabino, 42enne, entrambi residenti a Trani, con precedenti di polizia, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in concorso tra loro.

La Polizia ha bloccato, al termine di un inseguimento, i due arrestati a bordo di un motociclo. I due, alla vista degli agenti avevano tentato di dileguarsi ma invano. Una volta raggiunti sono stati sottoposti a perquisizione personale.

Romanelli è stato trovato in possesso di 42 dosi di cocaina per il peso complessivo di grammi 16,2 e della somma contante di 585 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, mentre Zaccaro è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane bianco, contenente cocaina per un peso complessivo di 1.7 grammi, che cercava di occultare in bocca.

La perquisizione è stata estesa presso il domicilio del Romanelli che ha permesso di rinvenire, occultato nello stipite della cucina, ulteriori 17 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4.9 grammi.

Gli arrestati, ultimate le formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.