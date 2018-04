Una Fiat 500 con a bordo un’intera famiglia, padre, madre e le figlie gemelle di 13 anni, è finita fuori strada ieri sera, verso le 22:30, sulla sp1 per Andria, quasi all’ingresso di Trani, città di origine del nucleo familiare. Nell’incidente, le cui cause sono in via di definizione, l’auto si è ribaltata prima di terminare la sua corsa.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure, tutti e quattro gli occupanti hanno riportato ferite da codice rosso. I due adulti sono stati stati trasportati negli ospedali di Andria e Barletta, mentre le due ragazzine sono state ricoverate al policlinico di Bari. Per eseguire i rilievi e accertare la dinamica dei fatti sono giunti gli agenti di Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.