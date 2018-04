Muore per un tamponamento mentre era in sella alla sua bici. Michelangelo Mastrototaro, 23enne di Trani, è stato travolto e ucciso a Lubiana, in Slovenia, da un’auto pirata. Il giovane era in Slovenia per un corso di aviazione. Il presunto responsabile pare sia stato identificato in un 32enne del luogo, ora in stato di fermo. Pare che avesse un tasso alcolemico molto alto.

“Una tragedia che ci lascia senza parole – scrive su Facebook il sindaco di Trani -. Abbiamo perso un ragazzo bravissimo, che amava la vita e che inseguito il suo sogno fino all’ultimo. Sono personalmente vicino al dolore dei familiari”