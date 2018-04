Un selfie che poteva costare caro. È successo venerdì a Porto Cesareo, in provincia di Lecce: mamma e papà, impegnati a scattare una foto, non si sono accorto che il passeggino col loro bambino era finito in acqua.

La coppia di genitori era infatti intenta a farsi il classico selfie per sfruttare il bel paesaggio della costa ionica, ma il tempo dello scatto è stato fatale per il passeggino con a bordo il loro piccolo che, probabilmente spinto dal forte vento e senza blocco, si è infilato nella zona del molo priva di parapetto ed è caduto in mare.

Fortunatamente un passante ha assistito alla scena ed è prontamente intervenuto soccorrendo il bimbo nel passeggino. Successivamente sul posto è arrivato anche une equipaggio del 118.