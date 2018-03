Mistero a Foggia, la nuova sala della Protezione Civile, costata quasi un milione e mezzo di euro, sarebbe sparita. Svanita nel nulla. Nessuna traccia delle attrezzature, nessuna traccia degli arredi, spariti pure i mezzi. Almeno, questo è quanto scrive l’organizzazione di Volontariato denominata Laboratorio Verde di FareAmbiente in una lettera indirizzata, tra gli altri, al Procuratore capo della Repubblica e alla Prefettura di Foggia, nonché al presidente della Regione Puglia. Qui di seguito, ecco cosa scrive il segretario dell’organizzazione, Felice Scopece.

L’Ente Provincia di Foggia, con deliberazione del 30 giugno 2011 n.215 ha approvato il progetto per il rafforzamento delle strutture di protezione civile della Provincia di Foggia, con un finanziamento di euro 1.416.974,79 a totale carico della Regione Puglia. La deliberazione è stata approvata in assenza del Presidente eletto, Antonio Pepe, sostituito dalla dottoressa Maria Elvira Consiglio e con l’assistenza del Segretario Generale facente funzioni, dottor Michele (Micky) De Finis.

La somma di euro 1.416.974,79 è stata interamente spesa per l’implementazione della sala operativa presso la sede della Provincia di Foggia in via Telesforo, l’acquisto di mezzi e strumenti utili e il potenziamento della dotazione delle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui alla L.R. 39/95.

Alla data odierna non risulta installata/implementata nessuna centrale operativa per la sicurezza e la protezione civile presso la sede di via Telesforo della Provincia di Foggia, né risultano disponibili i mezzi e gli strumenti acquistati con grave pregiudizio e pericolo per la collettività in caso di emergenza sismica ovvero alluvionale.

Persone che avevano l’obbligo di controllare e vigilare informate dei fatti: Elvira Consiglio, Micky de Finis, il dirigente provinciale del settore protezione civile Giovanni D’Attoli, l’avvocato Francesco Miglio che ha sottoscritto il passaggio di consegne dei beni mobili ed immobili al momento dell’insediamento. Responsabile della Protezione civile della Regione Puglia che ha operato eventuali collaudi ed avallato la spesa.