La Puglia è prima in classifica, ma non per il mare o per il territorio, ma per il numero di discariche a cielo aperto. Dal 2016 al 2017 c’è stata una crescita del 30% che ha portato a un profitto di oltre 22 miliardi di euro per le agro-mafie. Lo sancisce l’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare promosso da Coldiretti.

Negli ultimi 20 anni, nella nostra regione sono stati buttati, bruciati e tombati migliaia di rifiuti di ogni genere. Solo nell’ultimo anno si sono registrate il 28.7% di infrazioni accertate nel ciclo dei rifiuti.

Un inizio anno che non fa sperare per il nostro territorio che, dopo le tante bandiere blu per il mare, si merita quella nera per l’inquinamento.

