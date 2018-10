Il polverone sollevato dalla nostra inchiesta sulle graduatorie a comando nella sanità pugliese scatena le prime reazioni. Il Direttore Generale della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, e sua moglie, dirigente della Asl Bt, Daniela Prudente ritengono “falsa” la ricostruzione effettuata assicurando che è stata rispettata la Legge. Pubblichiamo integralmente le precisazioni.

“La ricostruzione effettuata dal giornalista è del tutto falsa. La Regione Puglia con circolare del 29.5.2015, ribadita con successiva circolare del 15/01/2016, ha fornito alle ASL direttive precisando che le Aziende, prima di avviare procedure di reclutamento di personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, devono verificare l’esistenza di graduatorie di concorso ancora vigenti e provvedere prioritariamente al loro utilizzo mediante scorrimento.

Da ultimo, con circolare della Regione Puglia del 14/2/2017 è stato disposto che le aziende prima di espletare i concorsi hanno l’obbligo di attingere dalle proprie graduatorie in vigore per il medesimo profilo della figura professionale richiesta e, nel caso non dispongano di tale graduatoria, debbano attingere da altre graduatorie vigenti presso altre Aziende o Enti del S.S.R.

I Direttori Generali delle AASSLL pugliesi in data 06/04/2017 hanno sottoscritto un accordo esecutivo di dette circolari, che prevede l’utilizzo reciproco di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità per assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei casi in cui non dispongano di una propria graduatoria valida, riferita alla specifica figura professionale da assumere. Questo è quanto avvenuto nei casi richiamati, mentre nel citato articolo si assume sia stata violata ogni legge.

In particolare, poi, per quanto concerne la Prudente, la ASL BT, nel rispetto della normativa vigente ha assunto a tempo indeterminato vari Dirigenti Amministrativi e Dirigenti di altri profili reclutandoli mediante lo scorrimento di graduatorie valide di altre aziende. In data 07/03/2017 ha poi chiesto anche all’IRCSS De Bellis di Castellana Grotte lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a tempo indeterminato per un posto di Dirigente Amministrativo dell’Area Gestione del Patrimonio, assumendo la dott.ssa Daniela Prudente ed assegnandola a funzioni specifiche nell’Area Gestione del Patrimonio dell’ASL BT oltre che nella UOSVD Affari Generali.

Il provvedimento non ha riguardato ad personam solo dottoressa Prudente, perché la medesima graduatoria del concorso per dirigente dell’Area del Patrimonio dell’IRCCS De Bellis è stata scorsa quasi in toto da altre Asl e tutti i relativi Dirigenti sono stati assunti a tempo indeterminato. Essendo evidente il rispetto di tutte le disposizioni di legge, quanto riportato nell’articolo di stampa ha palese contenuto diffamatorio e i miei assistiti riservano ogni azione nelle competenti sedi”.