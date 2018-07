Via Giulio Petroni 56, via Podgora 50 e poi il b&b fasullo con escort e trans in via Abate Gimma. Facendoci guidare dalle decine e decine di messaggi di sesso a pagamento pubblicati sul sito bakekaincontrii.com, continuiamo il nostro viaggio nella prostituzione barese. Un’attività molto fiorente, dalla quale spesso si traggono guadagni attraverso il favoreggiamento e lo sfruttamento.

Il messaggio costoso sul sito di annunci, il più delle volte con prezzi intorno ai 1.000 euro, ci ha portati al civico 26 di via Monte Nevoso, al quartiere Carrassi. Gli inquilini e molti abitanti della strada sono a conoscenza dell’attività che si svolge nell’appartamento al piano terra. A quanto pare ne è a conoscenza anche l’amministratore di condominio. I residenti sono infastiditi dal continuo viavai fino a notte fonda.

La prestazione, “una cosa con calma” ci viene detto al telefono, vale 50 euro. La donna è cinese, per niente corrispondente alla ragazza ritratta nelle foto, seppure nel messaggio viene giurato che “le foto sono reali al 100 %”. Si tratta di una donna di mezza età, come la maggior parte delle prostitute che ti accolgono in appartamenti affittati personalmente o da altri e poi presi in subaffitto.

In questo caso non sappiamo se il proprietario abbia affittato direttamente alla cittadina cinese o a qualcun altro, così come non sappiamo se sia a conoscenza dell’attività svolta nella sua proprietà, seppure è difficile cadere dal pero. La cosa che ci ha molto colpiti è la paura di alcuni residenti, convinti che “le donne sono protette da brutta gente”. A telecamere basse parla anche chi non vuole rilasciare dichiarazioni palesi.

La storia ci sembra meritevole di un approfondimento da parte delle autorità competenti. In caso contrario il servizio varrà come messaggio pubblicitario per quanti sono in cerca di case chiuse. Il dato di fatto è che il messaggio della prostituta cinese è stato cancellato dal sito di incontri sessuali a pagamento subito dopo la nostra incursione. Ai clienti diciamo di non disperare, perché ricomparirà molto presto, magari ancora col numero 349.2955155.