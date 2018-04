L’amministrazione comunale è soddisfatta del lavoro del presidente, dicono che i conti dell’avvocato Francesco Biga tornano. Per un attimo le parole di Davide Pellegrino, direttore generale del Comune di Bari, ci avevano fatto credere nella svolta: la possibilità di intervistare Biga. Nonostante l’attesa, invece, neppure questa volta siamo in grado di farvi vedere che faccia abbia. Biga ha voluto una guardia esperta all’ingresso della sede dell’ente pubblico, in via Orabona. Non un uomo qualunque, ma uno con grande esperienza di addetto alla sicurezza e buttafuori.

Siamo rimasti un’ora in attesa, vedendo sfilare man mano tutti i soci intervenuti all’assemblea pubblica, tranne il presidente. A detta di qualcuno avrebbe persino chiesto se ci fosse un’uscita secondaria. Alla fine abbiamo desistito, la situazione stava diventando davvero grottesca. Lui sopra, barricato negli uffici, noi all’esterno, tenuti lontani come se volessimo fare altro che qualche domanda.

Presidente, volevamo solo ricordarle che l’ente è pubblico e dovrebbe dare conto ai cittadini, non solo con le carte appannaggio dei burocrati. Ci piacerebbe sapere della nuova organizzazione aziendale, con capisquadra senza aver fatto concorsi interni, mansioni superiori e qualche centinaio di euro al mese in più ad alcuni dipendenti, mentre altri continuano a fare un po’ come gli pare, alla faccia di chi si suda il salario.

Infine la solita domanda: come fa ad assicurare questa resa alla Barimultiservizi, frequentandola meno della Banca di Credito Cooperativo di cui è presidente a Palo del Colle e consigliere della federazione che le raggruppa, oltre a svolgere la sua attività di professionista? Ci sveli il segreto.

La Banca di Credito Cooperativo che presiede ci ha querelato, adducendo come il nostro sia un livore personale. Solo curiosità pubblica, allo stesso modo come pubblico è l’incarico che riveste. Aspettiamo una sua convocazione e in segno di rispetto evitiamo di cercare risposte in occasione dell’assemblea dei soci alla BCC di Palo del Colle, convocata per questo pomeriggio.