Le quattro avarie raccontate ieri sono poca cosa rispetto alle condizioni per certi versi grottesche, per altri pericolose, di numerosi mezzi impiegati tutti i giorni dall’Amtab nel trasporto pubblico a Bari. Un dipendente della municipalizzata, chiedendo di restare anonimo, ci tiene a far sapere due episodi gravissimi capitati tra ieri e martedì scorso. Due fatti che hanno messo in pericolo l’incolumità di autisti, passeggeri e passanti.

Il primo ha riguardato la linea 2/ ed è avvenuto ieri, in via Carabellese, proprio davanti al supermercato EuroSpin. Scoppia un tubo dell’aria. I freni non funzionano, ma grazie a Dio non ci sono conseguenze, se non quelle meccaniche con l’ennesimo autobus trainato in officina. La vettura era una vecchia serie 3000 a gasolio.

L’episodio più inquietante, in quella specie di roulette russa che è il trasporto pubblico nel capoluogo pugliese, si è verificato martedì in piazza Moro. Alle 15.30 l’autobus impiegato sulla linea 53, una vettura della serie 7100, parte dal colpo linea. L’autista si accorge, suo malgrado, che i freni, anche quello di emergenza, non funzionano. Il mezzo è a ridosso del semaforo rosso, quelli all’angolo con corso Italia.

In quel momento la vettura è vuota, così come quella serie 3000 ferma davanti in attesa di ripartire. Per fortuna nessuno attraversa la strada in quel momento. Il tamponamento è inevitabile, come inevitabili sono stati i danni subiti dai due autobus. Nessuno è rimasto ferito.