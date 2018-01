Incontra il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, accompagnato dal direttore d’esercizio Mauro Piazza e il delegato del primo cittadino dell’area metropolitana barese Antonio Decaro, ma nega di esser stato presente a quella riunione. Sandrino Cataldo, incontrato per caso in via De Giosa, non risponde alle nostre domande sulle presunte pressioni fatte ai soci della Stp, Società Trasporti Provinciale, per l’assunzione senza concorso di Barbara Santeramo.

L’unica cosa che siamo riusciti a sapere che riesce a prevedere un malore, il suo titolo di studio e il fatto che disconosce la nostra testata e che non sopporta il suo direttore Antonio Loconte. Resta in ogni caso da capire perché istituzioni pubbliche, in questo caso i soci della Stp, scendano a patti con Sandrino Cataldo, marito della consigliera comunale e metropolitana Anita Maurodinoia ma estraneo all’azienda.