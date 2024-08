Giovedì 15 agosto (ore 21:30 | ingresso libero e gratuito) in Piazza del Popolo a Specchia con il doppio live di Materazi future club e I hate my village prosegue la diciottesima edizione del SEI Festival di CoolClub, caratterizzata dal claim “Perdersi per Ritrovarsi“. La serata, con il sostegno del Comune di Specchia, si aprirà con il concerto dei Materazi future club, una band post-punk che distorce le chitarre, balla e fa ballare, rendendo lo-fi lo sport più bello del mondo. Dopo i primi singoli “De Rossi“, “Gattuso” e “Cassano“, che incuriosiscono alcune tra le più importanti testate di musica, calcio e moda, nel dicembre 2022 esce l’album “Formazione Titolare“. Nel 2024 la band torna con nuova musica e nuove storie da raccontare, pubblicando il singolo “Dio Perdona Riganò”, con la partecipazione di Federico Russo, che anticipa l’EP “Punkinari“.

A seguire sul palco gli I Hate My Village, esperienza nata nel 2018 dall’incontro tra Fabio Rondanini alla batteria (Calibro 35, Afterhours) e Adriano Viterbini alla chitarra (Bud Spencer Blues Explosion e molti altri). Accomunati dall’amore per la musica africana (entrambi erano in tour con Bombino e Rokia Traoré) e curiosi di evolverne le sonorità, i due cominciano a provare insieme e ad appuntare le idee per poi registrare con il produttore Marco Fasolo (Jennifer Gentle). In un secondo momento i due coinvolgono Alberto Ferrari (Verdena) alla voce. Nasce così un suono nuovo, unico nel panorama italiano, che prende forma nell’omonimo album d’esordio “I Hate My Village” (2019, La Tempesta International) e, dopo un primo fortunato tour, “I Hate My Bonus Track“, Ep con tre canzoni nuove e una versione live del singolo Tony Hawk of Ghana. Nel 2021 la band torna con l’EP “Gibbone” e un remix di Tony Hawk of Ghana insieme a Cal e Ice. Dopo i singoli “Water Tanks” e “Artiminime”, 17 maggio 2024 per Locomotiv Records arriva “Nevermind the tempo“.

Fino al 30 agosto il festival proporrà il suo viaggio musicale con Cristiano Metrangolo e Sheebaba (giovedì 22 agosto – Corigliano d’Otranto), Agnese Contini e Vipera (giovedì 29 agosto – Corigliano d’Otranto), un incontro con Luca De Gennaro e il concerto di Thomas Umbaca (30 agosto – Chiostro degli Agostiniani a Lecce). Info 3331803375 – www.seifestival.it.