Il suggestivo borgo di Patù, nel cuore del Salento, ospiterà la prima edizione del Terrae – International Film Festival, un evento imperdibile che celebra il connubio tra cinema documentario, fotogiornalismo, arte e musica. Con una programmazione ricca e variegata, il Terrae Film Festival promette tre giorni di emozioni e scoperte culturali tra le piccole stradine del borgo. L’obiettivo è quello di far convergere in un unico contenitore culturale tante piccole storie locali dal forte impatto globale.

Proiezioni di Film Internazionali Il festival presenterà una selezione di film internazionali presentati nelle rassegne più prestigiose, da Cannes a Toronto, mettendo in luce opere di registi emergenti e affermati in tutto il mondo. Ogni proiezione sarà un viaggio cinematografico che esplorerà diverse culture, tematiche sociali e artistiche, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Il festival verte infatti su una serie di tematiche globali che spaziano dall’ambiente e alla crisi climatica fino alla tutela dei diritti umani in ogni forma.

Mostre di Fotogiornalismo In parallelo alle proiezioni, saranno allestite mostre dal mondo del fotogiornalismo che porteranno i visitatori in un percorso visivo attraverso storie dal forte impatto emotivo e che documentano la realtà nelle zone più critiche del pianeta, dall’Africa fino in Amazzonia. Queste esposizioni offriranno uno sguardo profondo e autentico su temi attuali, immortalati dagli scatti di Marco Gualazzini, vincitore del world press photo 2019, attraverso il progetto Resilient, e Daniele Cagnazzo, fotogiornalista di Patù con il suo lavoro in Amazzonia.

Installazioni Artistiche Gli spazi di Patù si trasformeranno in una galleria a cielo aperto grazie alle installazioni artistiche presenti durante il festival. Opere contemporanee interagiranno con l’architettura storica del luogo, creando un dialogo affascinante tra passato e presente, tradizione e innovazione.

Dopo Festival – Live Music Infine, le serate del Terrae Film Festival saranno animate da performance di musica live, che vedranno esibirsi artisti e band provenienti da diversi generi musicali. Questo mix di sonorità renderà ogni serata unica, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i partecipanti in quello che è già stato definito “il dopofestival”.

Info Per tutte le info sui film e sul programma del festival è possibile visitare i canali social ufficiali (IG @terraefilmfest – FB Terrae – international film festival). Il Festival è completamente gratuito e non prevede ticket d’ingresso. Durante il festival è prevista un’offerta enogastronomica e un mercatino con artigiani locali.

Unitevi a noi per celebrare il cinema, la fotografia e l’arte in una cornice unica come quella di Patù. Il Terrae Film Festival vi aspetta per un’esperienza culturale indimenticabile!