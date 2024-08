La ventesima edizione del Locus Festival si prepara a entrare nel vivo.

Dopo un viaggio musicale in tutta la Puglia costellato di sold out e più di 45000 biglietti venduti a oggi che hanno già reso questa edizione la più partecipata di sempre, dal 7 al 14 agosto il festival torna lì dove tutto è cominciato, a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria.

Tanti i concerti in programma a Masseria Ferragnano, che danno forma a una line-up d’eccezione, capace di riunire artisti di alto profilo mondiale, i migliori nomi della scena italiana e le più brillanti novità in circolazione: BASSOLINO, CHANNEL ONE, COCO MARIA, COSMO, DANIELA PES, DEENA ABDELWAHED, FAT FREDDY’S DROP, FULMINACCI, I HATE MY VILLAGE, MARCO CASTELLO, MEUTE, NAS, OKGIORGIO, SAMA’ ABDULHADI, SUBSONICA, TY1, TUPPI & MODDI MC e YUSSEF DAYES.

Tutti i concerti in Masseria saranno collegati con BUS SPECIALI delle Ferrovie del Sud Est, in partenza e ritorno da Bari, Brindisi, taranto e Lecce con numerose fermate intermedie.

A questi si affiancano poi incontri e film nel centro di Locorotondo, presentati da CARLO MASSARINI, con la partecipazione dei SUBSONICA e di RENZO RUBINO e i live a ingresso libero di Piazza Aldo Moro di GALLIANO e KASSA OVERALL presentati da Raffaele Costantino di Rai Radio 2, dando vita a otto giorni di musica capaci di abbracciare e coinvolgere tutta la città.

Calendario Locus Festival 2024 – IT WAS WRITTEN

I PROSSIMI EVENTI

Mercoledì 7 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

FAT FREDDY’S DROP, CHANNEL ONE

Giovedì 8 agosto – Locorotondo (BA), Piazza Moro

Musical Box presenta: GALLIANO

Venerdì 9 agosto – Locorotondo (BA), Piazza Moro

Musical Box presenta: KASSA OVERALL

Sabato 10 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

SUBSONICA, DANIELA PES, DEENA ABDELWAHED

Domenica 11 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

YUSSEF DAYES, BASSOLINO, I HATE MY VILLAGE, COCO MARIA

Lunedì 12 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

NAS, TY1, DJ TUPPI & MODDI MC

Martedì 13 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

FULMINACCI, MARCO CASTELLO, OKGIORGIO

Mercoledì 14 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

MEUTE, COSMO, SAMA’ ABDULHADI

Martedì 8 ottobre – Bari, Teatro Petruzzelli (EVENTO EXTRA)

ROBERT PLANT SAVING GRACE

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone e sull’app Dice.fm

(tutti i link su locusfestival.it)

I film e gli incontri:

Sabato 10 agosto

Ore 19.30, piazza Moro, Locorotondo (BA)

TEMPORARY ROAD (UNA) VITA DI FRANCO BATTIATO

Introduzione di Carlo Massarini, con la partecipazione dei Subsonica.

Ingresso libero

Domenica 11 agosto

Ore 19.30, piazza Moro, Locorotondo (BA)

DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO

Introduzione di Carlo Massarini, con la partecipazione di Renzo Rubino.

Ingresso libero