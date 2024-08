Mercoledì 14 agosto, alle 21,30, si conclude a Bari la quinta edizione del Levante «A Cappella» Festival (ingresso libero), manifestazione dedicata alla musica vocale a cappella (ovvero eseguita con le sole voci, senza l’ausilio di strumenti musicali) e sostenuta dall’avviso pubblico «Le due Bari», con la direzione artistica di Fabio Lepore.

L’appuntamento, ad ingresso libero, è negli spazi di Torre Quetta, con il fenomeno internazionale dei Vocal Sampling, gruppo cubano con una carriera straordinaria alle spalle, che li ha portati ad esibirsi in tutto il mondo: nominati ai Latin Grammy Award, si sono affermati come uno dei sestetti a cappella più importanti del pianeta. Il sestetto è formato da René Banos Pascual, Reinaldo Sanler Maseda, Oscar Porro Jimenez, Luis Alberto Alzaga Mora, Rubén Dario Perez Guerra, Ramiro Alexander Perez Guerra. La loro storia è iniziata nel 1989, quasi per gioco nell’Università delle Arti dell’Havana, quando i sei artisti hanno fatto amicizia e iniziato a simulare il suono di diversi strumenti con le loro voci. Dopo poco, perfezionando sempre di più il proprio stile, hanno dato vita al timbro unico con il quale oggi i Vocal Sampling sono famosi in tutto il mondo. Nel corso degli anni hanno collaborato e guadagnato l’attenzione di grandi artisti come Bobby McFerrin, Peter Gabriel, Paul Simon e Quincy Jones.