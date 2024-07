Si inaugura oggi l’Open Village Estate, lo spazio tutto dedicato ai bambini e alle loro famiglie all’interno del cartellone estivo di Capurso. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio per tutto il mese di luglio, un ricco programma di laboratori, lezioni di sport e miniclub coinvolgerà, in modo del tutto gratuito, i 200 bambini e ragazzi iscritti.

“L’Open Village è uno spazio che si prende cura dei cittadini più piccoli e delle loro famiglie, in un periodo dell’anno in cui, con la fine della scuola, gli adulti faticano a gestire tutti gli impegni di lavoro e a coniugare tutto con le esigenze della famiglia – spiega il sindaco di Capurso, Michele Laricchia -. Dopo una sperimentazione iniziale ci siamo resi conto dell’utilità di questa iniziativa e dell’apprezzamento dei cittadini capursesi ed è per questo che ogni anno non facciamo mai mancare i fondi per sostenere e dare seguito alla realizzazione dell’Open Village. Siamo convinti che la qualità della vita che un’amministrazione garantisce ai suoi cittadini passi anche da qui, ed è per questo che con tutta la giunta e il consiglio comunale continuiamo quotidianamente a impegnarci in questa direzione”.

“Abbiamo voluto che il #format Open village diventasse la condizione per “educare”,per collaborare tutti insieme a custodire la nostra casa comune. Il format nasce proprio in questa ottica come progetto di responsabilità sociale del Comune di Capurso d’intesa con gli Enti del Terzo settore attraverso un’azione partecipata di coprogettazione” dichiara l’assessore ai servizi sociali, Mariella Romano.

Ed ecco che grazie all’Open Village i bambini potranno partecipare a giochi all’aria aperta in Piazza Gramsci, prendere parte a una band musicale o a una squadra di pallavolo o di basket. E poi lezioni di scacchi, laboratori di arte, pizza, pane e taralli, cinema, teatro e luminarie pugliesi. Non mancheranno i momenti rivolti alla dimensione sociale e civica. Il tutto sarà possibile grazie all’impegno del Comune di Capurso e alla dedizione di associazioni, enti e palestre del territorio: Civitas Mariae (capofila del progetto), Dynamic Lab, Progetto Pleiadi, Arth – Laboratorio delle Arti, Bio Ambra New Age, Azione Cattolica, Acli “L. Bissola”, Polisportiva Orsa Capurso, Academiv, Galleria della Danza, Utle “Re del tempo”, Bears Rugby Capurso, Albatros, Giorgia e i Gabbiani, Maschere e Tamburi, New Generation Capursello, AssComCrea – Associazione dei commercianti.

Assieme ad EcotourPuglia, infine, i ragazzi potranno divertirsi in gite fuori porta della durata di un giorno a Torre Canne, Ginosa Marine e Altamura.

Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA OPEN VILLAGE CAPURSO ESTATE 2024

LE MATTINE DI OPEN VILLAGE

Tutti i lunedì dal 1 al 22 luglio – Piazza Gramsci

Ore 9:00 – Small & Large Club: Giochi sparsi a cura di Civitas Mariae.

Ore 9:30 – Large club: The Band. Laboratorio Musicale a cura di Luca Molla.

Ore 10:00 – Lezioni di Danza. A cura dell’associazione Dynamic Lab.

Tutti i martedì dal 2 luglio al 23 luglio – Piazza Gramsci

Ore 9:00 – Small & Large Club: Giochi sparsi a cura di Civitas Mariae.

Ore 9.30 – Small Club: Sonorizzazione di una storia a cura di Luca Molla.

Ore 9.30 – Bimbi speciali: Lavoriamo sulle abilità sociali a cura di Progetto Pleiadi.

Ore 10:00 – Lezioni di Danza a cura di Academiv.

Tutti i martedì dal 2 luglio al 23 luglio – Parco Sandro Pertini

Ore 9.30 – Lezioni di Volley a cura della Polisportiva Orsa Capurso.

Tutti i mercoledì dal 3 al 24 luglio – Piazza Gramsci

Ore 9:00 – Small & Large Club: Giochi sparsi a cura di Civitas Mariae.

Ore 9.30 – Lezioni di Danza a cura di Galleria della Danza.

Tutti i giovedì dal 4 al 25 luglio – Piazza Gramsci

ore 9:00 – Small & Large Club: Giochi sparsi a cura di Civitas Mariae.

Ore 9.30 – Bimbi speciali: Lavoriamo sulle abilità sociali. A cura di Progetto Pleiadi.

Tutti i venerdì dal 5 al 26 luglio – In viaggio con Ecotour Puglia:

5 e 12 luglio – Piscina Blu Serena Village – Torre Canne

19 luglio – Pineta Regina – Ginosa Marina

26 luglio – Masseria Chinunno – Altamura

I POMERIGGI DI OPEN VILLAGE

Tutti i lunedì dal 1 al 22 luglio

Ore 18:00 – Large Club: Decoriamo il centro storico – Edicole sacre. A cura di Arth – Laboratorio delle Arti. Piazza Gramsci

Ore 18:30 – Small & Large Club: Lezione di rugby. A cura dell’associazione Bears. Campo Peppino Impastato

Tutti i martedì dal 2 luglio al 23 luglio

Ore 17:00 – Small & Large Club: Lezione di scacchi. A cura di Utle Re del Tempo. Piazza Gramsci.

Ore 17:30 – Small & Large Club: Lezioni di Basket. A cura della Polisportiva Orsa Capurso. Parco Sandro Pertini.

Ore 18:00 – Small Club: Tu chiamale se vuoi … Emozioni. A cura di Progetto Pleiadi. Piazza Gramsci.

Ore 18:00 – Large Club: Improvvisazione cinematografica. A cura di Arth – Laboratorio delle Arti. Piazza Gramsci.

Tutti i mercoledì dal 3 al 24 luglio

ore 17:00 – Small & Large Club: Uncinetto e non solo. A cura di Acli “L. Bissola”. Piazza Gramsci.

Ore 17:30 – Large Club: Body Painting. A cura di Arth – Laboratorio delle Arti. Piazza Gramsci.

ore 17:30 – Small & Large Club: Reporter della Memoria. A cura di Azione Cattolica. Centro sociale anziani.

Ore 17:30 – Small & Large Club: Atletica leggera. A cura di Bio Ambra New Age. Stadio dell’Amicizia.

Tutti i giovedì dal 4 al 25 luglio

Ore 17:00 – Small & Large Club: Lezione di calcio. A cura dell’associazione New Generation Capursello. Stadio dell’Amicizia.

Ore 17:00 – Large Club: Progetto di sicurezza urbana. A cura di Giorgia e i Gabbiani. Biblioteca Comunale D’Addosio.

Ore 18:00 – Large Club: Laboratorio Palloncini aerostatici. A cura di Civitas Mariae. Piazza Gramsci.

Tutti i venerdì dal 5 al 26 luglio

Pomeriggio “Galattico” a cura di Civitas Mariae.

Ore 17.30 – Large Club: laboratorio di costruzione dello Spazio Ragazzi. SaperSpace via Cellamare, 15/A.

ATTIVITÀ EXTRA-VILLLAGE

Mini Club (dai 3 ai 5 anni)

dal lunedì al venerdì ore 18:00, a cura di Civitas Mariae. Piazza Gramsci.

Mama’s Club

Martedì ore 7:30 – Fitness in via Ognissanti a cura di Dynamic Lab.

Mercoledì ore 19:00 – Fitness al Parco Pertini a cura di Galleria della danza.

Giovedì ore 10:00 – Danza cuore a cuore per mamme con bambini da 3 a 36 mesi A cura di Academiv. Piazza Gramsci

Work Village

Giorni da programmare:

Laboratorio delle Luminarie Pugliesi

Laboratorio della Pizza

Laboratorio del pane e dei taralli

A cura di Civitas Mariae.