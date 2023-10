La Biennale di Bari quest’anno supera i confini della puglia e approda anche in sicilia a Caltanissetta presso lo storico palazzo Moncada, un evento che porrà attenzione al sociale ospitando il Progetto NEXUS del centro di formazione Phoenix un percorso artistico dei ragazzi del progetto OF in collaborazione con il collettivo ART BRUT 22, performance artistiche come BARI FASHION WEEK una performance ideata da Emanuele Mazzilli, una “sfilata di moda” dove chi sfilerà metterà a nudo le proprie insicurezzepassate e presenti una performance sul dualismo tra perfezione e imperfezione tra apparenza e

realtà.

“7ACTIONS_le direzioni del Vento” perfomance a cura di Iula Marzulli 7 azioni

performative poetiche e visionarie nate dal desiderio di trasformare la propria inquietudine. Nilde Mastrosimone de Troyli presenterà la performance “ZITTA…” L’artista si interroga su il Patriarcato e di quanto sia nocivo sia per la donna sia per l’uomo. Sul potere che si fa chiamare Amore, Sui rapporti abusivi , verbali e fisici, perpetrati nei confronti delle donne, dei bambini, della comunità Lgbtq+, dei rifugiati e di tutte quelle categorie ritenute più deboli Il femminicidio come atto estremo del potere che continua a nutrire una struttura sociale obsoleta. La gestione e la prevenzione del fenomeno del femminicidio, affinché la morte della vittima, non si riduca ad una semplice statistica.

Bibart Biennale sarà anche presentazioni letterarie come l’ultimo lavoro di Sara

Ciafardoni con “LA RAGAZZA CHE SCRIVE” primo titolo di Electa Young, la nuova collana

dedicata agli adolescenti e scritta da adolescenti, “FRANCESCO SPERANZA. PITTORE DEL

NOCENTO” di Emanuele Cazzolla, giornalista pubblicista, narratore e saggista, autore della prima, corposa biografia di Speranza intrecciata all’analisi critica di circa quattrocento opere, pubblicata a fine maggio da Claudio Grenzi Editore. CARAVAGGIO TRA ARTE, POESIA E MUSICA. Abbinato ormai da due edizioni a Bibart Biennale anche in questa ci sarà il premio letterario per racconti brevi “VIS” premio dedicato alla memoria del giornalista e scrittore Vittorio Stagnani, i vincitori saranno pubblicati in una edizione di ADDA Edizioni di Franco Leone e Walter Folliero.

L’evento si propone come una presentazione nella quale tre forme d’arte interagiscono e si fondono tra di loro: la pittura, la musica e la poesia con proiezioni di opere del Caravaggio descritte dai versi delle poesie di Franco Leone tratte dal libro “CaravaggioPoesia della Luce” edito da Secop Edizioni, musica quella di autori degli spartiti presenti nei dipinti

da Caravaggio come Jakob Archadelt e Noël Bauldewijn e riproposta nelle interpretazioni del maestro Walter Folliero. “UN MONDO A COLORI” viaggio nella magia e storia dei colori a cura di Miguel Gomez direttore del Museo dei pigmenti colorati di Santa Teresa dei Maschi. Le sedi espositive di Bibart Biennale 2023 sono: Santa Teresa dei Maschi, San Gaetano, Cappella San Martino, Museo dì Diocesano sezione di Bitonto e dal 9 novembre all’8 dicembre palazzo Moncada a Caltanissetta, in esposizione oltre 190 opere provenienti da Puglia, Lucania, Sicilia, Calabria, Roma, Francia, Argentina, Grecia, Artisti in esposizione: Sergio Abbrescia, Damiano Bitritto, Michele Condrò, Gaetano Condorelli, Anna Cristino, Paolo de Sario, DiRò, Sofia Fountoulaki, Mara Giulisani, Massimo Iacovelli, Cinzia Inglese, Marc Jaulmes, Michelangelo Lacagnina, Caterina Laddaga, Gabriele Liso, Ferruccio Magaraggia, Angelo Mastria, Nilde Mastrosimone de Troyli, Giuditta Mercurio, Biagio Monno, Giancarlo Montefusco, Nicola Morea, Roay Palmisano, Angela Piazza, Coop. Phoenix, Dora Rizou, Egidio Rondinone, Giuseppe Ruscigno, Marialuisa Sabato, Vanina Savorè, Carlo Sillitti, Elvira Sirio, Ilma Spinelli, Fulvia Tateo, Giuseppe Toscano, Antonio Tricarico, Anna Troyli, Maurizio Vitale, Annunziata Zito.

Perche Bibart Biennale di Miguel Gomez art Director dell’evento:

Perchè Bibart Biennale? Perchè apprezzare gli eventi proposti e contemplare le opere selezionate ed esposte? Potrei rispondere a questa domanda con questa frase: per universale verità…ossia l’arte che riesce a scrutare e a toccare i sentimenti più nascosti dell’animo umano. L’arte è uno dei primi riferimenti di qualsiasi componente sociale e culturale, l’Arte che supera i confini geografici, culturali ed è promotrice di pace e fratellanza, l’espressione di un progetto umano e culturale che si propone di veicolare l’ideale globale di Amicizia che unisce i valori fondanti della Comunità dei Popoli. Un laboratorio di idee e scambi per riportare alla luce la sensibilità, raccontando ognuno con la sua esperienza il proprio messaggio. Per fare questo noi abbiamo scelto tre città Bari, Bitonto e Caltanissetta che nella loro struttura architettonica e culturale dimostrano la forza del Sud dell’Italia, la sua eleganza raffinata, la storia, le contraddizioni, le contaminazioni.

La ricerca dell’arte come visione intuitiva dell’espressività della storia dell’uomo che ha

caratterizzato un ambiente specifico: il sud dell’Italia, un concentrato di terre diverse, ma

accomunate tutte da una grande forza e una bellezza che genera incanto, un concentrato di luci, colori e ombre, dove tradizioni e progresso percorrono la stessa strada intrecciandosi, ma soprattutto terre di coscienza e riscatto, segnate da lacerazioni interne profonde che hanno scalfito i cuori dei suoi abitanti. In questi luoghi l’amore per la propria Terra diviene forza primigenia, ancor più quando essa si fa espressione della dignità del suo popolo.

A conferma di quanto detto, noi vorremmo presentare al pubblico artisti che attraverso le loro opere ci raccontino come l’arte sia in grado di suggellare, nel perimetro delle sue forme, lo spirito di quel preciso tempo e di quel preciso spazio, ossia l’oggi, la nostra contemporaneità scevra dalle luci effimere dei mercati finanziari. Il nostro sud fatto di luci, colori e ombre, la sua natura, le feste, i mercati dei borghi e il lavoro delle genti testimoni di sconfitte, oltraggi, rassegnazione ma allo stesso tempo del riscatto sociale. Chiudo citando I demoni di Dostoevskij: “L’umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non vi sarebbe nulla da fare al mondo. Il fine ultimo è la ricerca del significato di Bellezza.