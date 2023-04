Dopo Shame e Goran Bregovic e Wedding and Funeral Band arriva l’annuncio ufficiale del terzo nome internazionale della diciassettesima edizione del SEI, festival salentino ideato, prodotto e promosso da Coolclub. Domenica 16 luglio (ore 22 – ingresso 25 euro – prevendite attive su Dice e TicketOne) nel Fossato del Castello Volante di Corigliano d’Otranto approderà l’intramontabile energia creativa di Thurston Moore, una leggenda e icona dell’alternative rock. Co-fondatore dei Sonic Youth, il cantante e compositore statunitense, considerato tra i chitarristi più innovativi e influenti della storia della musica, ha ispirato un’intera generazione di musicisti e sperimentato diversi linguaggi per esprimere il suo dirompente genio artistico. Quella di Thurston Moore è una vita profondamente permeata dall’arte e dalla necessità di espressione su vari livelli, che dal vivo con la band trova una delle sue forme più naturali e coinvolgenti.

In attesa del programma definitivo del Festival, sui canali social è stato lanciato anche il manifesto ideato da Massimo Pastore sul claim “My Desire“. Nel 1947, l’artista francese Henri Matisse, con la tecnica del papiers decoupès, realizza un Icaro che non vola verso il sole come nel mito greco ma fluttua in un cielo stellato e “canta” la gioia di vivere. Da questa suggestione, l’illustratore è partito per disegnare il manifesto della diciassettesima edizione. Questo nuovo Icaro, però, si trasforma ricordando le poderose mura e le antiche torri di castelli e palazzi che, ogni anno, ospitano concerti e appuntamenti del Festival. Desiderio è una parola semplice ma complessa. Tutti sanno cos’è ma è difficile darne una definizione precisa. Anche la sua etimologia è controversa ma rimanda alle stelle (“sidera” in latino) e all’attesa. Durante l’estate il SEI Festival accoglierà una ricca tre giorni dal 27 al 29 luglio a Corigliano d’Otranto (già annunciata la presenza degli inglesi Shame, prevendite attive su Dice) e altri concerti in vari luoghi del Salento (Castro, Lecce, Copertino, Castrignano de’ Greci). Venerdì 11 agosto, a undici anni di distanza dall’esperienza come Maestro Concertatore della Notte della Taranta, Goran Bregovic tornerà a Melpignano con la Wedding and Funeral Band (prevendite attive su Dice e TicketOne).

Info www.seifestival.it