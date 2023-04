Manca poco al ritorno della festa più grande della città al Parco Due Giugno, – 6 giorni al “Primo Maggio Barese 2023“. Dopo il boom dello scorso anno, in tanti già fremono dalla voglia di festeggiare insieme fra musica, sport, cibo e tanto altro. Fra le tante novità di quest’anno, spicca la presenza, per gli amanti del cibo da strada, di GNAM. “Street food al parco! Tipicità pugliesi e Made in Italy a cura di GNAM. Dal 28 aprile al 1 maggio il cibo di strada accompagnerà la festa del Primo Maggio Barese. Orari: 28 e 29 aprile dalle 19:00 alle 00:00; 30 aprile dalle 11:00 alle 00:00; 1 maggio dalle 10:00 alle 00:00. L’evento promuove la valorizzazione e la tradizione alimentare come elemento culturale ed etnico. Specialità gastronomiche dello street food ti aspettano!“.

La storia del Primo Maggio Barese

“La nostra storia parla di giovani che portano avanti idee di cultura e di aggregazione – hanno spiegato gli organizzatori -, idee che fanno nascere sogni, come quello di organizzare un evento gratuito che dia spazio alla musica, coinvolga i giovani, e regali un’ esperienza culturale ed artistica, valorizzando il nostro territorio, all’interno di un parco pubblico nel cuore della città di Bari. Il 1° maggio barese nasce così – proseguono -, nel 2018 con la sua prima edizione, in una location privata della città di Bari, l’evento coinvolge più di cinquemila persone e ha un’importante rilevanza mediatica. Nel 2019 diventa un progetto per la città, patrocinato dal Comune, e con il supporto di tante realtà locali, le persone coinvolte diventano quasi trentamila in una sola giornata. Oggi conta un totale di oltre 100mila presenze in tutte le scorse edizioni, ed è entrato nella programmazione regionale dei grandi eventi“.

I valori