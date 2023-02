Mariotto si accende tra musica, acrobazie circensi, gastronomia e giostre con la Cartoon Night. Anche nel Comune barese si rinnova la formula di eventi per adulti e bambini firmato Wonderland Eventi, che ha registrato un grande successo di pubblico negli appuntamenti patrocinati dai Comuni di Rutigliano e Triggiano.

L’appuntamento è per domenica 19 febbraio alle 19 in piazza Roma nella frazione bitontina con i grandi protagonisti della serata: ‘Le stelle di Hokuto’, la cartoon band barese che accompagnerà il pubblico in un viaggio indietro nel tempo, per un cammino generazionale condiviso attraverso un retaggio musicale che unisce tutte le età: le sigle di cartoni animati e serie tv più conosciute dagli anni ’70 ad oggi. Uno show brillante e coinvolgente, con gli immancabili costumi da eroi ed eroine dei cartoni più famosi indossati dai musicisti e sketch con l’ausilio di contributi video a tema.

La piazza si trasforma poi in un circo itinerante grazie agli spettacoli circensi in programma per la Cartoon Night, che vedranno i clown esibirsi in numeri comici e i trampolieri sfidare la forza di gravità con esibizioni da brivido. Sono invece dedicati ai più piccoli gli incontri con le Mascotte di Daniel Sound – pronte a salutare i presenti e a concedersi una foto con i giovani fan, e la speciale area luna park, con tante attrazioni pensate per passare qualche ora in piena spensieratezza.

Non può mancare infine l’area food, con un’offerta gastronomica da tutta la Puglia a disposizione dei presenti, nei truck e negli stand a tema installati in piazza Roma. La Cartoon Night è organizzata da Wonderland Eventi con il patrocinio del Comune di Bitonto e la collaborazione dell’Associazione parrocchiale Maria Ss. Addolorata di Mariotto. Gli eventi della Cartoon night sono gratuiti e a ingresso libero.