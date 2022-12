Da martedì 27 a giovedì 29 dicembre

a Bari, Corigliano d’Otranto e Locorotondo si conclude la prima edizione di MUSE , Festival organizzato dall’Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministero della Cultura. si conclude la prima edizione diFestival organizzato dall’con il supporto della Martedì 27 dicembre (ore 21 – ingresso 5 euro – biglietti circuito TicketOne)

doppio appuntamento con Whitemary all’ Officina degli Esordi di Bari e Nziria al Castello Volante di Corigliano d’Otranto . Whitemary è una delle nuove gemme della musica elettronica italiana. “Radio Whitemary”, disco d’esordio uscito a giugno per 42records, è un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro, che si sviluppa in quattordici brani tutti scritti, prodotti, suonati e cantati dalla musicista aquilana (ma ormai di base a Roma). Nziria è il nuovo progetto sperimentale dell’artista non-binary Tullia Benedicta. In scaletta i brani di Xxybrid, album di debutto uscito per l’etichetta Never Sleep, concepito come un atto psicomagico, volto a riscoprire le sue origini napoletane e a rileggere alcuni dei topoi della cultura partenopea.

Nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto fino al 6 gennaio è allestita anche la mostra Muse , del fotografo Guido Harari che ispira e dà il nome al festival e che accoglie oltre quaranta ritratti di grandi icone femminili della storia della musica dagli anni ’70 ad oggi.