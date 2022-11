A partire da oggi, lunedì 28 novembre, l’Onorevole Pietro Grasso, già Presidente del Senato, sarà in Puglia per un ciclo di incontri sul tema “Costituzione e giustizia” organizzati dal Libro Possibile con la Città Metropolitana di Bari, nell’ambito del progetto “Il futuro possibile – incontri per il piano strategico metropolitano”. A sostenere l’iniziativa, anche i Comuni di Casamassima, Cellamare e Triggiano. L’iniziativa mira a promuovere l’obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso il contributo di uno dei più noti magistrati italiani che, da sempre, si batte per contrastare la mafia e per costruire un Paese più civile. Nel raccontare la sua esperienza, Grasso non mancherà di ricordare i colleghi e amici che hanno dato la vita per la giustizia, Falcone e Borsellino, e lo farà a partire dal suo ultimo libro edito da Feltrinelli e scritto insieme ad Alessio Pasquini, “Il mio amico Giovanni”.

Primo appuntamento, lunedì, alle 18, alla Casa della cultura di Triggiano, intitolata a Rocco Dicillo, membro della scorta di Falcone rimasto ucciso nella strage di Capaci. In questa occasione, il sindaco Antonio Donatelli consegnerà all’Onorevole Grasso il Premio Trebbio, giunto alla sua sedicesima edizione. L’evento è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione degli studenti dei Licei Cartesio.

Seguiranno altri appuntamenti: 29 novembre, a partire dalle 9, all’Istituto comprensivo Massari Galilei di Bari; stesso giorno, alle 15.30, al Liceo Ricciotto Canudo di Gioia del Colle e alle 17.30, al Liceo S. Morea di Conversano; il 30 novembre, alle 8.30, al Liceo Bianchi Dottula di Bari e alle 11.00, nella scuola media De Marinis di Carbonara.

Il pomeriggio del 30, poi, Grasso sarà al Cineteatro Adriatico di Vieste (FG), a rinsaldare la partnership tra il Libro Possibile e la cittadina garganica. Una sinergia virtuosa costruita in tre anni al fine di promuovere la lettura tra i giovani e stimolare un dibattito autorevole che rilanci anche sotto il profilo culturale un territorio ricco di bellezza e di storia. In quest’ottica, alla tappa viestana del Festival, si aggiunge un ciclo di incontri invernali che vede un importante coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza.

“Costituzione e giustizia” è, quindi, il tema che farà da file rouge a questo ciclo di incontri pugliesi che vedrà protagonista Pietro Grasso, nell’ambito del progetto “Il futuro possibile – incontri per il piano strategico metropolitano”.