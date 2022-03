Uno spettacolo contro la mafia e l’omertà che la circonda. Per aiutare ragazzi e adulti a prendere coscienza del fatto che il mondo cambia solo se ci si impegna in prima persona per farlo diventare migliore. E più giusto. Uno spettacolo per riallacciare il dialogo con il pubblico. Un appuntamento che si inserisce come un evento speciale fuori cartellone nella programmazione teatrale 2021/2022 del Comune di Bari realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

È in programma il prossimo 21 marzo, nella Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, l’appuntamento con Sara Bevilacqua regista e interprete di “Stoc ddo’ – Io sto qua”. Lo spettacolo è ispirato alla storia di Michele Fazio, ucciso dalla mafia a Bari il 12 luglio 2001 a neppure 16 anni, e a sua madre Lella che, senza paura, insieme a suo marito Pinuccio ha scelto di non girare la faccia dall’altra parte restando a vivere nella sua casa nella città vecchia, sfidando i clan della guerra per il traffico di droga, responsabili del proiettile che ha colpito e ucciso suo figlio mentre camminava per strada.

La messa in scena sarà preceduta da una breve introduzione a cui parteciperanno Ines Pierucci, assessora alle Culture del Comune di Bari, Michele Laforgia, avvocato della famiglia Fazio, dello studio Polis, e Lella Fazio, mamma di Michele. Modera l’incontro il professore Francesco Minervini. L’appuntamento è alle 19.30 al Teatro Piccinni di Bari.

«La stagione di prosa del Comune di Bari è incentrata sulla memoria e, a partire dalla Shoah fino agli anniversari di Aldo Moro e di Pier Paolo Pasolini, abbiamo voluto sottolineare la forza della memoria che attraversa la nostra comune identità culturale – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci -. La Giornata della Memoria delle vittime innocenti di mafia, per noi, non è semplicemente una data o una ricorrenza in cui risuonano i nomi di tutte le vittime di mafia del nostro Paese: è il giorno in cui la città di Bari ricorda con dolore e con rabbia i suoi figli innocenti uccisi per mano criminale. Quest’anno il 21 marzo abbiamo scelto di portare a teatro una storia tragica che ha letteralmente cambiato la nostra percezione, l’omicidio di Michele Fazio, che ci ha insegnato come la mafia non sia uno spettro lontano ma una realtà che ci chiama in causa tutti e che si combatte con la cultura e con la testimonianza civile di ciascuno. A Lella e Pinuccio Fazio, alla loro forza, al loro coraggio dobbiamo questa consapevolezza. A loro che hanno saputo trasformare il dolore più grande in impegno civile e testimonianza, specie per le nuove generazioni. Stoc ddo è uno spettacolo che racconta la verità di una donna straordinaria, Lella, che non si è arresa al dolore ma ne ha fatto un’arma potentissima di cambiamento culturale e che attraversa anche il tema della giustizia riparativa, ricordandoci che il perdono è un’opportunità per scegliere di cambiare il proprio futuro senza smettere di ricordare».

Una giornata speciale, quella del 21 marzo, primo giorno di primavera, che dal primo marzo 2017 ha assunto anche un valore diverso per il nostro Paese con il voto unanime della Camera dei Deputati che ha sancito l’istituzione della giornata in memoria delle vittime innocenti di mafia. Ogni anno, il 21 marzo, in tanti luoghi del Paese vengono letti i nomi e i cognomi delle anime innocenti come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora e non farli morire mai.

Costo Dei Biglietti

Intero / Ridotto

Poltrona Platea, Palchi I e II Ord. centrale € 15 / € 12

Posto Palco I e II Ord. Laterale € 12 / € 9

Posto Palco III e IV Ordine Centrale € 12 / € 9

Posto Palco III e IV Ord. Laterale € 10 / € 8

Loggione € 7

STOCC DDO’ – IO STO QUA ridotti per gli studenti di scuole e università e per le associazioni.

Posti di Poltrona Platea, Palchi I e II Ord. Centrale € 10,00

Posti Palchi I e II Ord. Laterale, Palchi III e IV Ord. Centrale € 8,00

Posti Palchi III e IV Ord. Laterale, Loggione € 5,00



La prenotazione dei posti per gli spettacoli prescelti potrà avvenire ad esclusivo mezzo e-mail al seguente indirizzo: [email protected]specificando nell’oggetto: ‘Prenotazione Piccinni/ Stagione Teatrale 2021/2022’. Info Botteghino del Teatro Piccinni tel. 328.6917948 – www.teatropubblicopugliese.it